Fenerbahçe hem kendini hem de Efes'i yaktı

Editör: Barış Atakan

Euroleagu'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 32. haftasında İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'yla konuk oldu.

Baştan sona mücadeleyi önde götüren temsilcimiz son periyotta Sipanyon rakibine boyun eğdi.

Sarı-lacivertliler kazanması halinde EuroLeague'de play-off biletini garantileyeceği maçta rakibine 92-69'luk skorla yenildi.

Böylece Sarı - Lacivertliler Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonda bu sezon 14. kez yenildi.

Cazoo Baskonia ise 17. galibiyetini kazandı.

Fenerbahçe, Baskonia’ya kaybederek, ilk 5 sırayı kapamazken, Efes’in rakibine yol vererek, onların da play-off’unu zora soktu.