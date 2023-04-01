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Fenerbahçe hem kendini hem de Efes'i yaktı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de kazanması halinde play-off biletini garantileyeceği maçta Baskonia'ya 92-69 yenilerek büyük bir fırsatı kaçırdı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 08:58
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Fenerbahçe büyük fırsat tepti

Fenerbahçe hem kendini hem de Efes'i yaktı
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Editör: Barış Atakan

Euroleagu'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 32. haftasında İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'yla konuk oldu.
Baştan sona mücadeleyi önde götüren temsilcimiz son periyotta Sipanyon rakibine boyun eğdi.
Sarı-lacivertliler kazanması halinde EuroLeague'de play-off biletini garantileyeceği maçta rakibine 92-69'luk skorla yenildi.
Böylece Sarı - Lacivertliler Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonda bu sezon 14. kez yenildi.

Cazoo Baskonia ise 17. galibiyetini kazandı.

Fenerbahçe, Baskonia’ya kaybederek, ilk 5 sırayı kapamazken, Efes’in rakibine yol vererek, onların da play-off’unu zora soktu.

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