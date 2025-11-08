Geçen sezonun Türkiye Lig şampiyonu Fenerbahçe evinde yenilmekten adeta mucize eseri kurtuldu. Ligin yedinci haftasında Büyükçekmece'yi konuk eden sarı lacivertliler ilk 10 dakikada iyi savunma yapamadı ve potasında 26 sayı gördü. Yine de hücumda istediğini yapan Fenerbahçeli oyuncular ilk perriyodu 26-21 geride kapadı. İkinci 10 dakika sarı lacivertliler için kabus gibi geçti. Potayı döven Kanarya, Büyükçekmece'nin hızlı hücumlarını durduramayınca devreye 19 sayı farkla 54-35 geride gitti.

Soyunma odasında Fenerbahçe adeta başka bir takım olarak döndü. Rakibine üçüncü 10 dakikada 12 sayı şansı tanıyan sarı lacivertliler rakip potaya ise 28 sayı bıraktı. karşılaşmanın final periyoduna 66-63 konuk takımın üstünlüğüyle gidildi.

Final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Direncini sürdüren Büyükçekmece son dakikaya 89-84 önde girdi. Fenerbahçe ise bu dakikadan sonra adeta bir mucize yarattı. Önce Tarık Biberovic ile 3+1'lik hücum yapan Kanarya ardından topu kaptı ve Jantunen 3 sayılık atışıyla öne geçmeyi başardı. Son hücumu

istediği gibi değerlendiremeyen Büyükçekmece faul yaptı. Melih Mahmutoğlu'nun atışlarıyla Fenerbahçe sahadan 91-87 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 23 sayı ve 9 asistle galibiyeti getiren isim oldu. Mikael Jantunen de 19 sayıyla Baldwin'e eşlik etti.