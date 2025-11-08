Fenerbahçe Kulübü’nde 21 Eylül’de yapılan başkanlık seçiminde Ali Koç ve Sadettin Saran yarışmıştı. Seçimi Saran kazanarak, Ali Koç’un 7 yıllık devrini sonlandırmıştı. Bu sonuç sürpriz olarak kabul edilirken, ortaya çıkan bir detay Koç’u dünya basınına taşıdı.

ALİ KOÇ’TAN FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerde başkan vekili Murat Salar, Ali Koç hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Salar, Fenerbahçe Kulübü’nün Ali Koç’a 3 milyar 510 milyon TL borcu olduğunu ancak Koç’un, bu parayı istemediğini söyledi.

ALİ KOÇ DÜNYA BASININDA KENDİSİNE YER BULDU

Ali Koç, bu detayın ortaya çıkmasının ardından camia ve taraftarlar tarafından büyük övgüye mazhar olmuştu. Dünya basını da Ali Koç için övgü dolu sözler kullandı.

İşte Ali Koç için yazılanlardan en çok öne çıkanlar;

"Koç seçimi kaybetti ama parasını istemedi" (Fransız basını)

"Fenerbahçe’nin milyarder başkanı parasını almadı" (Arjantin basını)

"Kulübü için büyük fedakarlık yaptı" (Çin basını)