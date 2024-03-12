Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kaybetti

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Opet; yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Allianz Vero Volley ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-Lacivertli ekip karşılaşmadan 3-0 yenik ayrıldı.
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde rövanşı 19 Mart Salı günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.
Allianz Vero Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
Salon: Allianz Cloud
Hakemler: Helena Geldof (Hollanda), Fabrice Collados (Fransa)
Allianz Vero Volley: Orro, Sylla, Folie, Egonu, Cazaute, Rettke (Castillo, Malual, Candi)
Fenerbahçe Opet: Fodorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken, Fetisova, Drca (Gizem Örge, Cristina, Stysiak, Ada Germen Korkmaz, Buse Ünal)
Setler: 25-21, 27-25, 25-20
Süre: 86 dakika (25, 32, 29)
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