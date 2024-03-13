Fenerbahçe Avrupa'da turnayı gözünden vurdu

Sarı lacivertliler, Union Saint Gilloise'i eleyerek çeyrek finale kalırsa 1 milyon Euro daha gelir elde edecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden şu ana kadar 7.6 milyon Euro gelir elde etti.

Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 3-0 yendiği rakibi Union Saint Gilloise'i eleyerek çeyrek finale kalırsa kasasına 1 milyon daha koyacak.

Sarı lacivertliler, yarı finale kalırsa 2 milyon Euro, şampiyonluk durumunda ise 5 milyon Euro, 2. olursa 3 milyon Euro daha kazanabilir.

FENERBAHÇE'NİN BU SEZONKİ AVRUPA KAZANCI

Birinci ön eleme turu: 100 bin Euro

İkinci ön eleme turu: 100 bin Euro

Üçüncü ön eleme turu: 100 bin Euro

Play-off turu: 100 bin Euro

Gruplara katılım: 2 milyon 940 bin Euro

Grupta 4 galibiyet: 2 milyon 132 bin Euro

Katsayı puanı: 979 bin Euro

Grup liderliği: 650 bin Euro

Son 16 turu katılım: 600 bin Euro

TOPLAM: 7 milyon 601 bin Euro