Fenerbahçe Avrupa'da turnayı gözünden vurdu

Fatih Saboviç
Fenerbahçe Avrupa'da turnayı gözünden vurdu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, kasasına 7.6 milyon Euro koydu.

Sarı lacivertliler, Union Saint Gilloise'i eleyerek çeyrek finale kalırsa 1 milyon Euro daha gelir elde edecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden şu ana kadar 7.6 milyon Euro gelir elde etti.

Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 3-0 yendiği rakibi Union Saint Gilloise'i eleyerek çeyrek finale kalırsa kasasına 1 milyon daha koyacak.

Sarı lacivertliler, yarı finale kalırsa 2 milyon Euro, şampiyonluk durumunda ise 5 milyon Euro, 2. olursa 3 milyon Euro daha kazanabilir.

FENERBAHÇE'NİN BU SEZONKİ AVRUPA KAZANCI

Birinci ön eleme turu: 100 bin Euro

İkinci ön eleme turu: 100 bin Euro

Üçüncü ön eleme turu: 100 bin Euro

Play-off turu: 100 bin Euro

Gruplara katılım: 2 milyon 940 bin Euro

Grupta 4 galibiyet: 2 milyon 132 bin Euro

Katsayı puanı: 979 bin Euro

Grup liderliği: 650 bin Euro

Son 16 turu katılım: 600 bin Euro

TOPLAM: 7 milyon 601 bin Euro

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