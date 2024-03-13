Fenerbahçe Avrupa'da turnayı gözünden vurdu

Sarı lacivertliler, Union Saint Gilloise'i eleyerek çeyrek finale kalırsa 1 milyon Euro daha gelir elde edecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden şu ana kadar 7.6 milyon Euro gelir elde etti.
Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 3-0 yendiği rakibi Union Saint Gilloise'i eleyerek çeyrek finale kalırsa kasasına 1 milyon daha koyacak.
Sarı lacivertliler, yarı finale kalırsa 2 milyon Euro, şampiyonluk durumunda ise 5 milyon Euro, 2. olursa 3 milyon Euro daha kazanabilir.
FENERBAHÇE'NİN BU SEZONKİ AVRUPA KAZANCI
Birinci ön eleme turu: 100 bin Euro
İkinci ön eleme turu: 100 bin Euro
Üçüncü ön eleme turu: 100 bin Euro
Play-off turu: 100 bin Euro
Gruplara katılım: 2 milyon 940 bin Euro
Grupta 4 galibiyet: 2 milyon 132 bin Euro
Katsayı puanı: 979 bin Euro
Grup liderliği: 650 bin Euro
Son 16 turu katılım: 600 bin Euro
TOPLAM: 7 milyon 601 bin Euro