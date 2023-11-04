Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar

Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
Fotoğraflar: Selehattin Ekrekli / YENİÇAĞ
Vodofone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Daikin Fenerbahçe Opet Burhan Felek Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler ezeli rakibini deplasmanda 24-26, 25-19, 19-25, 22-25’lik setlerle mağlup etti.
Ligde 3. sırada bulunan Fenerbahçe bu galibiyet ile beraber puanını 16'ya çıkardı.
Üst üste 2. mağlubiyetini alan Galatasaray ise 10. sıraya geriledi.
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