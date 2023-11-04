Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar

Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 1

Fotoğraflar: Selehattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Vodofone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Daikin Fenerbahçe Opet Burhan Felek Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 2

Sarı-lacivertliler ezeli rakibini deplasmanda 24-26, 25-19, 19-25, 22-25’lik setlerle mağlup etti.

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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 3

Ligde 3. sırada bulunan Fenerbahçe bu galibiyet ile beraber puanını 16'ya çıkardı.

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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 4

Üst üste 2. mağlubiyetini alan Galatasaray ise 10. sıraya geriledi.

İşte maçın tüm fotoğrafları

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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 5
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 6
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 7
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 8
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 9
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 10
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 11
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 12
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 13
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 14
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 15
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 16
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 17
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 18
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 19
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 20
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 21
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 22
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 23
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 24
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 25
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 26
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 27
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 28
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 29
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 30
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 31
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 32
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 33
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 34
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 35
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 36
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 37
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 38
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 39
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 40
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 41
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 42
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi. Maçtan müthiş fotoğraflar 43
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