Bakan Güler şampiyon kadınları ağırladı

''HEPİMİZİN GURURU OLDUNUZ''

Takımın yöneticilerini ve sporcuları tebrik eden Güler de takımı bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lig maçlarını büyük bir heyecanla yakından takip ettiğini belirten Güler, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önce aldığınız galibiyetlerle ligi lider tamamlayarak, ardından da zorlu play-off maçları sonucunda şampiyonluğa ulaşarak çok büyük başarıya imza attınız. Gösterdiğiniz üstün performansla hepimizin gururu oldunuz. Sizleri yürekten kutluyorum. Bu başarı, sadece sizlerin değil, tüm Hakkarililerin ve spora ilgi duyan tüm kadınlarımızındır.

Zira Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı olarak sizler, sadece spor alanında değil, toplumsal hayatta da önemli bir rol üstleniyor ve Hakkarimizin değişen ve gelişen yüzünü temsil ediyorsunuz. Başarılarınızla kızlarımızın ve kadınlarımızın spora katılımını teşvik ediyor, onlara ilham kaynağı oluyorsunuz."