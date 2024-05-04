Bakan Güler şampiyon kadınları ağırladı

Bakan Güler şampiyon kadınları ağırladı
Düzenleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kadınlar 2'nci Liginde şampiyon olan Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi.
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Bakan Güler şampiyon kadınları ağırladı 1

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, bakanlıkta bir araya geldiği sporcularla, şampiyonluk anlarına dair görüntüleri izledi, takım oyuncularını alkışladı.

Takım kaptanı Kübra Şen, desteklerinden dolayı Güler'e teşekkür ederek "Kupamız burada ve bu kupanın arkasındaki en büyük ve en güzel karakterlerden birisi sizsiniz. Bu emeğin en güzel paydaşlarından biri de sizsiniz. Şu zamana kadar yaptığınız maddi-manevi bütün desteklerden dolayı bütün takım olarak size minnettarız. Hep birlikte bu başarıyı sırtlayıp daha güzel yerlere adım atacağız." ifadelerini kullandı.

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Bakan Güler şampiyon kadınları ağırladı 2

''HEPİMİZİN GURURU OLDUNUZ''
Takımın yöneticilerini ve sporcuları tebrik eden Güler de takımı bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lig maçlarını büyük bir heyecanla yakından takip ettiğini belirten Güler, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önce aldığınız galibiyetlerle ligi lider tamamlayarak, ardından da zorlu play-off maçları sonucunda şampiyonluğa ulaşarak çok büyük başarıya imza attınız. Gösterdiğiniz üstün performansla hepimizin gururu oldunuz. Sizleri yürekten kutluyorum. Bu başarı, sadece sizlerin değil, tüm Hakkarililerin ve spora ilgi duyan tüm kadınlarımızındır.

Zira Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı olarak sizler, sadece spor alanında değil, toplumsal hayatta da önemli bir rol üstleniyor ve Hakkarimizin değişen ve gelişen yüzünü temsil ediyorsunuz. Başarılarınızla kızlarımızın ve kadınlarımızın spora katılımını teşvik ediyor, onlara ilham kaynağı oluyorsunuz."

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Bakan Güler şampiyon kadınları ağırladı 3

Bölge terörden temizlendikçe, kendileri gibi gençlerin sahip oldukları yüksek potansiyeli en iyi şekilde ortaya koyma imkanına kavuştuğunu bildiren Güler, hemen her alanda elde ettikleri başarılarla herkesin medarıiftiharı olduklarını ve geleceğe dair umutlarını artırdıklarını kaydetti.

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Bakan Güler şampiyon kadınları ağırladı 4

''SİZLERDEN YENİ BAŞARILAR BEKLİYORUZ''
Güler, başarının kolay elde edilen bir olgu olmadığını ifade ederek bu başarıda önemli payı olan kulüp yöneticileri, teknik ekip ve oyuncuların ailelerine de teşekkür etti.

Başarının bir varış noktası değil bir yolculuk olduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla sizlerden yeni başarılar, yeni şampiyonluklar bekliyoruz. 1'inci Lig ve ardından Süper Lig'de de bu başarıyı tekrarlayacağınıza ve daha büyük başarılara ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlere güvenimiz tamdır. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımızdan sonra sizlerin de Süper Lig'e yükselmesi ile güzel Hakkari'miz, sporda ve özellikle kadın futbolunda Türkiye'nin marka şehirlerinden biri haline gelecektir."

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Bakan Güler şampiyon kadınları ağırladı 5
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Bakan Güler şampiyon kadınları ağırladı 6
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Bakan Güler şampiyon kadınları ağırladı 7
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Bakan Güler şampiyon kadınları ağırladı 8
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