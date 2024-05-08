Yıldız futbolcu sahalara dönüyor

Yıldız futbolcu sahalara dönüyor
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2020 yılında Charlton takımından kovulan yıldız futbolcu Madelene Wright, dört yıllık aranın ardından yeşil sahalara geri dönüyor.
1/12
Yıldız futbolcu sahalara dönüyor 1

Futbolculuk yeteneklerinden fazla adının geçtiği skandallarla gündem olan Madelene Wright, Charlton tarafından tartışmalı bir video nedeniyle kovulduktan dört yıl sonra futbola geri döndü.

2/12
Yıldız futbolcu sahalara dönüyor 2

Oyuncu 2020 yılında katıldığı bir partide esrar içtiği iddiasıyla lince uğramıştı. Bu olaydan kısa bir süre sonra Range Rover marka otomobilini kullanırken şampanya içtiği görüntüleri paylaşması bardağı taşıran son damla olmuş ve oyuncunun kontratı tek taraflı feshedilmişti.

3/12
Yıldız futbolcu sahalara dönüyor 3

Charlton tarafından sözleşmesi feshedildiği 2020 yılında futbolu bıraktığını duyuran Madelene, o zamandan beri OnlyFans'ta düzenli olarak içerik üretiyor.

4/12
Yıldız futbolcu sahalara dönüyor 4

Onlyfans paylaşımları sayesinde 4 yıl içerisinde dünya çapında bir üne kavuşan Madelene, Instagram adlı sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı bir videoda ile yeşil sahalara döndüğünü müjdeledi.

5/12
Yıldız futbolcu sahalara dönüyor 5

Madelene tarafından yapılan Instagram paylamışı “Futboldan dört yıl uzak kaldım. Bazen bir adım geri atmanız, uzun atlamanıza vesile olur. Kondisyonum mükemmel değil, çok çalışmam lazım ama korkmuyorum" notuyla yaptı.

6/12
Yıldız futbolcu sahalara dönüyor 6

Madelene'nin yeni takımının İngiliz futbolunun köklü takımlarından Leyton Orient olacağı ilan edildi.

7/12
Yıldız futbolcu sahalara dönüyor 7

Futbolu bıraktıktan sonra sosyal medyada düzenli paylaşım yapan Madelene'nin Instagram'da 328.000 takipçisi bulunuyor.

8/12
Yıldız futbolcu sahalara dönüyor 8

Zaman zaman müstehcenliğin sınırlarını zorladığı Instagram paylaşımlarının dışında Onlyfans adlı sosyal medya platformunda da gayet aktif. Burada aylık 33 sterlin karşılığı müstehcen görüntülerini paylaşan oyuncunun ufak çaplı bir servet kazandığı iddia ediliyor.

9/12
Yıldız futbolcu sahalara dönüyor 9

Müstehcen görüntülerinin yanında katıldığı partilerde ayakta duramayacak hale geldikten sonra çıkarttığı olaylarla da gündeme gelen yıldızın Leyton Orient'te nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

10/12
Yıldız futbolcu sahalara dönüyor 10

Doğma büyüme İngiltereli olan oyuncunun genç yaşlarda ailesinin yanından ayrıldığı ve hayata futbolla tutunduğu biliniyor.

11/12
Yıldız futbolcu sahalara dönüyor 11

Yeni transferlerini büyük bir coşku ile karşılayan Leyton Orient taraftarı, şimdiden onun için marşlar bestelemiş durumda.

12/12
Yıldız futbolcu sahalara dönüyor 12

Futbolcunun eski takım arkadaşları da Madelene'nin futbola döndüğünü müjdelemesinden kısa bir süre sonra ona destek veren mesajlar atarak oyuncuya destek verdiler.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bakan Güler şampiyon kadınları ağırladı
Bakan Güler şampiyon kadınları ağırladı
Aziz Yıldırım Portekiz reçetesi ile yıkacak
Aziz Yıldırım Portekiz reçetesi ile yıkacak
İstanbul Maratonu'nda yağmurla gelen rekor
İstanbul Maratonu'nda yağmurla gelen rekor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde görülmemiş şey
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde görülmemiş şey
Rafael Nadal başardı
Rafael Nadal başardı
Micheal Jordan'ın imzalı ayakkabısını bu parayı getiren kapacak! Ticaret Bakanlığı’ndan satılık
Micheal Jordan'ın imzalı ayakkabısını bu parayı getiren kapacak! Ticaret Bakanlığı’ndan satılık