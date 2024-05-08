Yıldız futbolcu sahalara dönüyor

Futbolculuk yeteneklerinden fazla adının geçtiği skandallarla gündem olan Madelene Wright, Charlton tarafından tartışmalı bir video nedeniyle kovulduktan dört yıl sonra futbola geri döndü.
Oyuncu 2020 yılında katıldığı bir partide esrar içtiği iddiasıyla lince uğramıştı. Bu olaydan kısa bir süre sonra Range Rover marka otomobilini kullanırken şampanya içtiği görüntüleri paylaşması bardağı taşıran son damla olmuş ve oyuncunun kontratı tek taraflı feshedilmişti.
Charlton tarafından sözleşmesi feshedildiği 2020 yılında futbolu bıraktığını duyuran Madelene, o zamandan beri OnlyFans'ta düzenli olarak içerik üretiyor.
Onlyfans paylaşımları sayesinde 4 yıl içerisinde dünya çapında bir üne kavuşan Madelene, Instagram adlı sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı bir videoda ile yeşil sahalara döndüğünü müjdeledi.
Madelene tarafından yapılan Instagram paylamışı “Futboldan dört yıl uzak kaldım. Bazen bir adım geri atmanız, uzun atlamanıza vesile olur. Kondisyonum mükemmel değil, çok çalışmam lazım ama korkmuyorum" notuyla yaptı.
Madelene'nin yeni takımının İngiliz futbolunun köklü takımlarından Leyton Orient olacağı ilan edildi.
Futbolu bıraktıktan sonra sosyal medyada düzenli paylaşım yapan Madelene'nin Instagram'da 328.000 takipçisi bulunuyor.
Zaman zaman müstehcenliğin sınırlarını zorladığı Instagram paylaşımlarının dışında Onlyfans adlı sosyal medya platformunda da gayet aktif. Burada aylık 33 sterlin karşılığı müstehcen görüntülerini paylaşan oyuncunun ufak çaplı bir servet kazandığı iddia ediliyor.
Müstehcen görüntülerinin yanında katıldığı partilerde ayakta duramayacak hale geldikten sonra çıkarttığı olaylarla da gündeme gelen yıldızın Leyton Orient'te nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.
Doğma büyüme İngiltereli olan oyuncunun genç yaşlarda ailesinin yanından ayrıldığı ve hayata futbolla tutunduğu biliniyor.
Yeni transferlerini büyük bir coşku ile karşılayan Leyton Orient taraftarı, şimdiden onun için marşlar bestelemiş durumda.
Futbolcunun eski takım arkadaşları da Madelene'nin futbola döndüğünü müjdelemesinden kısa bir süre sonra ona destek veren mesajlar atarak oyuncuya destek verdiler.