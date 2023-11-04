Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de Alex de Souza ile fotoğraf çektirmek için yarıştı!

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Fenerbahçe Trabzonspor maçı için nefesler tutulurken Sarı Lacivertli taraftarlar Kadıköy’de stat çevresinde toplanmaya başladı.

Özellikle Yoğurtçu Parkı’ndaki Alex heykeline Fenerbahçe taraftarı büyük ilgi gösterdi.

Alex de Souza heykeli ile fotoğraf çekilmek için Fenerbahçe taraftarı sıraya girdi.

GÖZLER DERBİDE

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu akşamki karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Dev mücadele saat 19.00’da başlayacak.