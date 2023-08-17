Fenerbahçe Dick Kooy'u kadrosuna kattı

Editör: Ufuk Cingöz
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Hollanda asıllı İtalyan smaçör Dick Kooy’u transfer etti.
Sarı-lacivetlilerden yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımızın yeni sezon planlaması kapsamında kadrosuna kattığı Hollanda asıllı İtalyan smaçör Dick Kooy, İstanbul’a geldi. Amsterdam’dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen Hollanda asıllı İtalyan smaçör oyuncuyu Voleybol Şubemizin Dış İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu Tansu Aydın karşıladı” ifadelerine yer verildi.