Fenerbahçe Doğuş Yelken takımından Türkiye rekoru denemesi

Fenerbahçe Doğuş Yelken takımı, Türkiye rekoruna kırmak için yelken doldurdu. Audi Türkiye’nin de destekleyicilerinden olduğu Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları yeni bir Türkiye Rekoru’nu hedefliyor.

Audi Türkiye'nin de sponsor olduğu Türkiye sorumluluk projesi kapsamında Fenerbahçe Doğuş Yelken takımı üç gün önce Artvin'in Hopa ilçesinde yola çıktı. Rekor denemesi 10 gün sürecek. Ekip Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna yelkenlerini rüzgarla dolduracak.

ARTVİN'DEN İSKENDERUN'A REKOR DENEMESİ

Artvin Hopa'dan başlayan tur, Sinop, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'yla devam edecek. Yelken takımının hedefi bundan sonra Marmaris Knidos Feneri, Kıbrıs Zafer Kayalıkları gibi noktalardan sonra İskenderun balıkçı barınağında son bulacak.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi’nin destekçilerinden biri olan Audi Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekmeye çalışıyor. Rekor denemesi 'Cesaretimiz Doğuştan Kanatlarımız Rüzgar, Yolumuz Deniz' sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Ekipte dört olimpiyat tecrübesi bulunan Ateş Çınar'la birlikte deneyimli bir ekip, 1600 mil mesafeli bir deniz seyiri gerçekleştirecek.