Fenerbahçe En Nesyri transferini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe En Nesyri transferini açıkladı

Fenerbahçe Sevilla'dan En-Nesyri'yi transfer etmek üzere Sevilla ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Uzun süredir En-Nesyri transferi için çaba sarf eden Fenerbahçe sonunda mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler oyuncunun transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
3. lig takımın kovup amatör takımı getirdiler Spor
3. lig takımın kovup amatör takımı getirdiler
İş yerinde yangın paniği Yerel Haberler
İş yerinde yangın paniği
Bartın'da plaj tacizcisine meydan dayağı Gündem
Bartın'da plaj tacizcisine meydan dayağı
Ünlü şarkıcı sokak ortasında mini eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi Magazin
Ünlü şarkıcı sokak ortasında mini eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi
Polisleri gören hırsız, 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı Gündem
Polisleri gören hırsız, 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı
Arda Turan Fenerbahçe'yi pişman eden golcüyü aldı Spor
Arda Turan Fenerbahçe'yi pişman eden golcüyü aldı
Bakan Tekin’den Fransız okul açıklaması Gündem
Bakan Tekin’den Fransız okul açıklaması