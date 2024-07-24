Fenerbahçe En Nesyri transferini açıkladı

Uzun süredir En-Nesyri transferi için çaba sarf eden Fenerbahçe sonunda mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler oyuncunun transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.