Trendyol Süper Lig’de 12. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Kayserispor’u konuk etti.

Lider Galatasaray’ın yenilmesinin ardından zirve yarışı için kritik öneme sahip olan karşılaşmanın ilk yarım saatinde pozisyon bulmakta zorlanan Fenerbahçe kilidi duran top organizasyonuyla çözdü. Marco Asensio’nun 38. dakikada attığı golle birlikte açılan Fenerbahçe 2 dakika sonra Nene ile farkı 2’ye taşıdı ve ilk yarı sarı lacivertli ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da bıraktığı yerden hızlı başlayan Fenerbahçe’de kendisinin ikinci takımının 3. golünü atarak farkı açtı. Ancak mücadeleyi bırakmayan Kayserispor bu gole 3 dakika sonra Onugkha ile karşılık verdi. Buna rağmen oyun kontrolünü elinde tutan Tedesco’nun öğrencileri baskısını sürdürdü ve bu kez sahneye Kerem Aktürkoğlu çıkarak skoru 4-1’e getirdi. Kayserispor adına gecenin yıldızı Onugkha 73’te bir kez daha ağları havalandırarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Kalan dakikalarda baskılı oyununu sürdürse de başka gol sesi çıkmadı ve kritik maçta hata yapmayan Fenerbahçe 4-2’lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig’de üst üste 4. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 28’e yükselterek zirveyle arasındaki farkı da 1’e indirmiş oldu.

SÜPER LİG'DE NAMAĞLUP TEK TAKIM

Galatasaray'ın kaybettiği 12. hafta sonunda Fenerbahçe Süper Lig'de yenilgisiz tek takım olarak kaldı.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Talisca, Kerem.

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Bennasser, Mane, Benes, Cardoso, Onugkha.

FENERBAHÇE 4-2 KAYSERİSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük çaldı ve kritik mücadele başladı.

MAÇ DURGUN BAŞLADI

10' Fenerbahçe tempo yükseltmeye çalışsa da istediği baskıyı tam anlamıyla kuramadı. İlk 10 dakika pozisyonsuz geçildi.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN GELDİ

15' Skriniar Asensio'nun kornerden ortasında ceza sahası içerisinde topu göğsüyle yumuşatıp şutunu çekti. Kaleci Onurcan topu köşeden kurtardı.

FRED'DEN KRİTİK MÜDAHALE

21' Tehlikeli gelişen Kayserispor atağında Miguel Cardoso arka direkte ceza sahası içerisine doğru çevirdi. Araya giren Fred kritik müdahaleyle topo kornere uzaklaştırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

31' Kerem Aktürkoğlu uzaklardan kaleyi sert bir şutla yokladı. Kaleci Onurcan iki hamlede topa sahip oldu.

ASENSIO FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

38' Fenerbahçe harika bir duran toptan organizasyonuyla golü buldu. Talisca'nınasistinde Asensio topu ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE FARKI 2'YE ÇIKARDI

40' Fenerbahçe hızlı hücumda ikinci golü buldu. Fred'in kale önüne çevirdiği topu Nene tamamladı. Sarı Lacivertliler farkı 2'ye çıkardı.

KAYSERİSPOR NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

45' Kayserispor taç atışında ceza sahasına düşen top Mane'nin önünde kaldı. Ancak Mane topa istediği gibi vuramadı. Ederson üzerine gelen topu rahat bir şekilde kontrol etti.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 2-0 KAYSERİSPOR

FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI

48' Fenerbahçe ikinci yarıya da hızlı başladı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu ıskalayarak net fırsattan yararlanamayan Talisca hemen peşine gelişen ataktan uzaktan sert bir şutla kaleyi düşündü. Ancak isabeti bulamadı.

NENE İKİNCİ KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

50' Fenerbahçe ikinci yarıya Dorgeles Nene'nin golüyle başladı. Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde topu filelerle buluşturan Nene kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.

KAYSERİSPOR'DAN CEVAP GECİKMEDİ

53' Kayserispor Fenerbahçe'nin golüne 3 dakika sonra Onugkha ile karşılık verdi. Carlos Mane'nin asistinde ağları havalandıran Onugkha skoru 3-1'e getirdi.

ONURCAN BU KEZ ASENSIO'YA GEÇİT VERMEDİ

58' Asensio'nun uzaktan sert şutunda Onurcan topu köşeden çelerek gole izin vermedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN HARİKA GOL!

63' Fenerbahçe Fred'in akıl dolu asistinde ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yaptığı harika vuruşla farkı yeniden 3'e çıkardı.

KAYSERİSPOR ONUGKHA İLE 2. GOLÜ BULDU

75' Kayserispor atağında defans arkasına sarkan Onugkha kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ederson'u ikinci kez mağlup etmeyi başardı.

MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 4-2 KAYSERİSPOR