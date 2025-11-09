Fenerbahçe, milli aradan önce Kayserispor'u konuk etti. Perşembe gecesi Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen deplasmanına çıkan sarı lacivertlilerde karşılaşmadan önce yorgunluk endişesi vardı. Ancak beklenen olmadı. Özellikle Assensio'nun 38. dakikasından sonra rahatlayan Kanarya birbirinden güzel gollere imza attı ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

NENE'DEN KADIKÖY SİFTAHI

40'da kaleci Ederson'un hızlı hareket etmesiyle ani bir atak şansı yakalayan Fenerbahçe, Fred'in asistinde Dorgeles Nene'nin tek vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Malili futbolcu böylece sarı lacivertli forma atında Süper Lig'de ikinci, Kadıköy'de ilk kez gol atmanın mutluluğunu yaşadı. Nene daha önce 3-1 kazanılan Gençlerbirliği deplasmanında da ağları havalandırmıştı.

50. dakikada Nene bir kez daha topu filelere yollamayı başardı. Talisca'nın pasıyla ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu topu yerden içeri çevirdi. Nene net bir vuruşla topu bir kez daha ağlara göndermeyi başardı.

SÜPER LİG'DE İLK HARRY POTTER SEVİNCİ

Üçüncü golde asist yapan Kerem Aktürkoğlu bu sezon Süper Lig'e ilk kez topu ağlara göndermenin sevincini 63. dakikada yaşadı. Fred'in harika pasında ceza alanı sol köşesinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu çok güzel bir vuruşla fileleri havalandırdı. Milli futbolcu golü ettğkter sonra kendisiyle öçdeşleşen Harry Potter sevincini yaptı. Karam Aktürkoğlu'nun Avrupa Ligi'yse üç golü bulunuyor.

Sonuç olarak sarı lacivertliler Galatasaray'ın Kocaelisspor'a 1-0 yenildiği haftada iki kanat oyuncusundan verim alarak harika goller buldu.