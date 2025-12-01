U19 Paf Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Müsabaka Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynandı. Karşılaşmayı son dakika golü sahibi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

9. dakikada Ercüment Sancaklı'nın golüyle öne geçen Kanarya, 38'de Elüpcan Karasu'nun filelere gönderdiği topa engel olamadı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Maçın bu skorla biteceği sanılırken 89'da sahneye Fenerbahçe kaptanı Haydar Karataş çıktı. Onun vuruşunda top ağlara giderken karşılaşma 2-1 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın bitiş düdüğünden sonra futbolcular arasında kavga çıktı. Yumruk atan bir Galatasaraylı oyuncu kırmızı kart gördü. Kavganın ardından Fenerbahçe oyuncuları galibiyeti sahada büyük coşkuyla kutladı. Fenerbahçe aldığı galibiyetle puanını 19 yaparken Galatasaray 21 puanda kaldı.