Tüm Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray, derbisi için artık geri sayım başladı. Fenerbahçe'nin liderlik koltuğunu almak istediği mücadelede Galatasaray ise rakibiyle olan puan farkını 1'den 4'e çıkarmak istiyor.

Bu maç öncesi son derece dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

FENERBAHÇE 1 ARALIK'TA OYNANAN DERBİLERDE GALATASARAY'I YENEMİYOR

İki takımın Avrupa kupalarındaki maçları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, bu dev derbiyi 1 Aralık Pazartesi günü oynatma kararı almıştı. İki ekip, bu akşam oynanacak mücadeleyle toplamda 6. kez 1 Aralık'ta karşılaşmış olacaklar.

Daha önce oynanan 5 mücadelede Galatasaray, ezeli rakibine büyük bir üstünlük kurmayı başardı.

İşte daha önce 1 Aralık'ta oynanan 5 mücadelenin sonuçları:

1946: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

1956: Galatasaray 3-2 Fenerbahçe

1963: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

1966: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

1990: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray