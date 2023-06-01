Fenerbahçe Galatasaray derbisine teknik direktörsüz çıkabilir

Fenerbahçe pazar günü deplasmanda Galatasaray derbisine çıkacak.

Sarı - Lacivertlilerde 31 Mayıs itibariyle teknik direktör Jorge Jesus ve 4 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve 4 futbolcunun sözleşmesi bitti.

Kiralıklar

Ezgjan Alioski

İrfan Can Eğribayat

Sözleşmeleri bitenler

Enner Valencia

Miha Zajc

Bu oyuncular Salı akşamı oynanan Antalyaspor maçından sonra takıma veda ettiler. Fotospor'un haberine göre eğer Fenerbahçe yönetimi geçici olarak sözleşme yapıp, TFF'ye bildirimede bulunmazsa Jorge Jesus ve 4 ismi Galatasaray derbisi ev Başakşehir'le oynanacak Türkiye Kupası finalinde sahaya süremeyecek.

Göztepe, İrfan Can için Fenerbahçe ile anlaşamadı. Genç kaleciye "Dön" çağrısı yaptı. Aynı şekilde Alioski'nin Arabistan'daki takmından da "Dön" çağrısı geldi.

Altay'ın sakatlığı henüz geçmedi. İrfan Can da Göztepe'ye dönerse Fenerbahçe derbiye 3'üncü kalecisi Ertuğrul ile çıkmak zorunda kalabilir.

Valencia ve Zajc'ın menajerleri ise "sakatlık tehlikesi" nedeniyle oyuncularına "geçici sözleşme"den uzak durma tavsiyesi verdi. Olası bir sakatlık durumunda istedikleri sözleşmeleri alamayacaklarını oyuncularına hatırlattı.

Jorge Jesus ise Türkiye Kupası finalini kazanıp bonus almak için sahaya çıkacaktır.

Bu yüzden "Geçici sözleşmeye" imza atıp takımın başında olması bekleniyor.