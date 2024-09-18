Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Derbiyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını; Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
6.HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler de belli oldu.
20 Eylül Cuma
20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
23 Eylül Pazartesi
20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan