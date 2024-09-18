Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Derbiyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını; Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

6.HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler de belli oldu.

20 Eylül Cuma

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

23 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan