Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi en pahalı derbi olacak

Bu akşam Süper Lig’de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi farklı bir açıdan dikkat çekiyor. Merakla beklenen derbi, en pahalı 2 kadronun mücadelesine sahne olacak. İki ezeli rakibin kadrolarının toplam değeri 19 milyar 800 milyon lirayı buldu.

Galatasaray, 288,45 milyon euroluk kadro değeri ile ligin zirvesinde bulunuyor. Fenerbahçe ise 231,35 milyon lira ile ligin en değerli ikinci kadrosu durumunda.

Dev maçta oynayacak en pahalı oyuncu Victor Osimhen olacak. Osimhen’in piyasa değeri 100 milyon euroyu buluyor. Sarı kırmızılıların en değerli oyuncuları sıralamasında Nijeryalı golcüyü 20 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz takip ediyor. Gabriel Sara ise 18 milyon euroluk değer ile listenin üçüncü sırasında bulunuyor.

Fenerbahçe cephesine bakıldığında ise en değerli oyuncu 22 milyon euro ile Ambrabat oldu. Faslı oyuncuyu 20 milyon euro ile En Nesyri ve 19 milyon euro ile Szymanski takip ediyor.