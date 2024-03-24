Fenerbahçe Galatasaray'ı devirdi zirve karıştı

Kaynak: AA
Fenerbahçe Galatasaray'ı devirdi zirve karıştı
Derbide Galatasaray öne geçti Fenerbahçe müthiş geri dönüşle kazandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez kadın futbolunda kapıştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki maçta sarı kırmızılı takım daha 4. dakikada Arzu Karabulut'la öne geçti.

Sarı lacivertli takım buna 5 dakika sonra Ece Türkoğlu ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda etkili olan Fenerbahçe, 70. dakikada Coleman'la öne geçti.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan sarı lacivertli takım sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, bu galibiyetle birlikte puanını 57'ye çıkartarak 2. sıraya yükseldi. Galatasaray Petrol Ofisi ise 59 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. İlk devredeki maçı 2-1 Galatasaray kazandığı için averajlar da eşitlendi.

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