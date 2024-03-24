Adana Demirspor'dan şaşırtan Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe'de 2 Nisan'da "ligden çekilme" konusu masaya yatırılacak... Olağanüstü genel kurulda konunun oylanması bekleniyor. Şu an için kongre üyelerinin yüzde 80-85'i "ligden çekilme" fikrine sıcak bakıyor.

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun aldığı karar destekleniyor. Peki, "Ligden çekilme" kararı uygulanırsa ne olacak?

YA MAÇA ÇIKILMAYACAK YA DA DİLEKÇE VERİLECEK

Fenerbahçe 3 Nisan'da Kadıköy'de Adana Demirspor'u ağırlayacak. Ya o maça çıkmayacak, ya da TFF'ye, "ligden çekilme" dilekçesi verecek.

2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulda dikkat çekici bir ismin olması bekleniyor. Kısa süre önce Adana Demirspor başkanlığını bırakan Murat Sancak.

REZARVASYON DA YOK BAŞVURU DA...

Gelen bilgiler ise epey ilginç... Adana Demirspor 3 Nisan'da oynanacak maç için şu anda 2 Nisan gidiş, 3 ya da 4 Nisan dönüşlü herhangi bir uçuş rezervasyonu yaptırmadı. Daha önce İstanbul'da oynanan maçlar için rezervasyon yaptırılan otele herhangi bir rezervasyon başvurusu yapılmadı.

Bu ise Adana ekibinin Fenerbahçe'nin "ligden çekilme" kararını dilekçe ile vereceğini hesapladığı yönünde algılandı.