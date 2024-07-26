Fenerbahçe Hacıosmanoğlu ile görüştü

Kaynak: İHA
Fenerbahçe Hacıosmanoğlu ile görüştü

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Cenk Öztanık, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz’a ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyelerine A Milli Takım forması takdim etti.

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