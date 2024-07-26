Zico Paris'te çantasını kaptırdı

Fenerbahçe'nin eski tekin direktörü ve Brezilyalı efsane futbolcu Zico, Paris’te 500 bin Euro değerindeki kişisel eşyalarının çalındığı bir soyguna maruz kaldı.

DEĞERLİ EŞYALAR BULUNUYORDU

Fransız basınından Le Parisien’in haberine göre; Zico’nun otel odasından ayrıldıktan sonra taksisinde bulunan çantası kimliği belirsiz hırsızlar tarafından çalındı.

Çantanın içinde pahalı bir saat, nakit para ve bazı önemli evraklar bulunduğu aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Paris savcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.