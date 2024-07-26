Zico Paris'te çantasını kaptırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Zico Paris'te çantasını kaptırdı

Eski efsane futbolcu ve bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmış olan Zico, Paris'te çantasını hırsızlara kaptırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe'nin eski tekin direktörü ve Brezilyalı efsane futbolcu Zico, Paris’te 500 bin Euro değerindeki kişisel eşyalarının çalındığı bir soyguna maruz kaldı.

DEĞERLİ EŞYALAR BULUNUYORDU
Fransız basınından Le Parisien’in haberine göre; Zico’nun otel odasından ayrıldıktan sonra taksisinde bulunan çantası kimliği belirsiz hırsızlar tarafından çalındı.

Çantanın içinde pahalı bir saat, nakit para ve bazı önemli evraklar bulunduğu aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından Paris savcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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