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Jesus'tan antrenmanda flaş karar

Fenerbahçe, bir günlük aradan sonra hazırlıklarına tekrar başladı. Jesus, 19 yaş altı takımı oyuncularını da antrenmana aldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 20:20
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Fenerbahçe hazırlıklara başladı

Jesus'tan antrenmanda flaş karar
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Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bir günlük iznin ardından hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda teknik direktör Jorge Jesus 19 yaş altı oyuncularını da antrenmana aldı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesislerimizde yapacağı idmanla sürdürecek.

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