Jesus'tan antrenmanda flaş karar

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bir günlük iznin ardından hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda teknik direktör Jorge Jesus 19 yaş altı oyuncularını da antrenmana aldı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesislerimizde yapacağı idmanla sürdürecek.