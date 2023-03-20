20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Valencia şoku. Sakatlığı belli oldu

Fenerbahçe'de Valencia şoku. Sakatlığı belli oldu

Sarı-lacivertli takım, Alanyaspor maçında sakatlanan Enner Valencia, Jayden Oosterwolde ve Joshua King hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 13:53
Takip Et

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'de Valencia şoku. Sakatlığı belli oldu
+
Aa
-

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

''Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;

Joshua King: Hamstring kas yaralanması

Jayden Oosterwalde: Aşil tendinopatisi
Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır).

Futbolcularımızın tedavisine başlanılmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü''

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
1
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
4
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
5
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
6
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
7
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
﻿Provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
﻿Provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
﻿Uzmanlardan kritik sahur açıklaması
﻿Uzmanlardan kritik sahur açıklaması
﻿Uzmanlardan kritik sahur açıklaması
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Polonya’ya geçen Ukraynalı sayısı 10,5 milyonu aştı
﻿Polonya’ya geçen Ukraynalı sayısı 10,5 milyonu aştı
﻿Polonya’ya geçen Ukraynalı sayısı 10,5 milyonu aştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.