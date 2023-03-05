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Filede derbi Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ı devirdi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 18:38
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Fenerbahçe HDI Sigorta Galatasaray HDI Sigorta'yı yendi 

Filede derbi Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ı devirdi
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Karşılaşmanın ilk bölümünde etkili olan Galatasaray, 9-7 üstünlük yakaladı. Bu andan itibaren hücumda ve savunmada daha istekli bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, üst üste bulduğu sayılarla 18-13 öne geçti. Son bölüm farkı açan ev sahibi ekip, ilk seti 25-17 kazandı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. 14-14'ten sonra savunma sertliğini arttıran Fenerbahçe, 18-15 öne geçti ve rakibine molayı aldırdı. Moladan da iyi dönen sarı-lacivertliler, seti 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete hücumda iyi başlayan Galatasaray, 9-6 üstünlük yakaladı. Mola alan Fenerbahçe, parkeye 4-0'lık seriyle döndü ve 10-9'luk üstünlüğe ulaştı. Bu kez molayı alan taraf sarı-kırmızılılar oldu. Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen seti 25-23 kazanan sarı-kırmızılılar durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete hızlı başlayan Fenerbahçe 10-4 üstünlük yakaladı. Galatasaray, geri dönüş yaparak skoru 14-14'e getirse de son bölümü daha iyi oynayan ev sahibi ekip, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli oyuncular parkeye, "Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun", Galatasaraylı oyuncular da "Geçmiş olsun Türkiye. Yaralarımızı birlikte saracağız" yazılı pankartlarla çıktı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal

Fenerbahçe HDI Sigorta: Loutai, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Burak Mert, Meljanac, İzzet Ünver)

Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Baturalp Güngör, Kaan Öztürk, Edgar, Sharifi (Beytullah Hatipoğlu, Selçuk Keskin, Yasin Aydın)

Setler: 25-17, 25-21, 23-25, 25-23

Süre: 114 dakika (23, 29, 31, 31)

 

 

 

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