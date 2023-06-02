Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K

Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K, İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Finalde rakibini 4-2 yenmeyi başaran Fomget G.S.K, sezonu şampiyon tamamladı.
FENERBAHÇE UZATMALARDA YIKILDI
Sarı-lacivertliler, 9. dakikada Zenatha Coleman'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.
Fomget G.S.K 90+8'de yine penaltı golüyle Daria Apanashchenko ile beraberliği yakaladı.
Armisa Kuc, 96 ve 107. dakikada attığı gollerle durumu 3-1'e getirdi.
109. dakikada Zenatha Coleman, farkı 1'e indirdi ve durum 3-2 oldu.
Armisa Kuc, 114'te yeniden sahneye çıktı ve maç 4-2 oldu. Armisa Kuc, mücadelede hattrick yapmayı başardı.
Fomget G.S.K, tarihinde ilk şampiyonluğunu yaşadı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde Ecem Cümert 95'te kırmızı kartla oyundan atıldı.
ALİ KOÇ MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.