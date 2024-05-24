Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu şikayet etti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor.

Derbi sonrası yaşananlar gündemde kalırken Fenerbahçe'den yeni bir açıklama geldi.

Kanarya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrası görüntülerinin ortaya çıkması sonrası düğmeye bastı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ŞİKAYET ETTİ

Fenerbahçe, yaptığı açıklamada ''Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir. Kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunarız.'' ifadelerini kullandı.