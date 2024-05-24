Altay Bayındır havalara uçtu

Bu sezon Erik Ten Hag yönetiminde hem Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde hayal kırıklığı yaşayan Manchester United’dan kritik bir karar geldi.

YOLLAR AYRILACAK

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar FA Cup finalinin ardından Hollandalı teknik direktör ile yollarını ayırmaya karar verdi.

ADAYLAR BELİRLENDİ

Haberde ayrıca Ten Hag’ın yerine düşünülen isimlerin Bayern Münih'den ayrılan Thomas Tuchel, Chelsea'den ayrılan Mauricio Pochettino, Ipswich Town'u Premier Lig'e yükselten Kieran McKenna ve Brentford'u çalıştıran Thomas Frank olduğu belirtildi.

ALTAY BAYINDIR RAHATLADI

Erik Ten Hag’ın ayrılacak olması taraftarlarda olduğu kadar milli kalecimiz Altay Bayındır’da da büyük bir sevinç yarattı.

Sezon başında İngiliz ekibine transfer olan Altay Bayındır Erik Ten Hag yönetiminde sadece bir maçta forma giyebildi.

KALECİ ALACAKTI

Altay Bayındır’ı beğenmeyen Erik Ten Hag’ın devam etmesi halinde transfer yapacağı ilk bölgenin kaleci pozisyonu olacağı iddia ediliyordu.