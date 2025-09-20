Fenerbahçe kongresine Aziz Yıldırım damgası!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe kongresine Aziz Yıldırım damgası!

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bazı üyeler, eski başkan Aziz Yıldırım lehinde tezahüratlar yaptı.

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı olağanüstü kongre heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde kongre heyecanı cumartesi günü başlarken, stadyumda bazı kongre üyeleri eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptı.

Aziz Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada kongreye katılmayacağını ve iki başkan adayını da desteklemediğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin kasasını boşaltıp gitmişti! Benfica'dan Jose Mourinho için akıl dolu madde: "Ali Koç neden yapmadı"Fenerbahçe'nin kasasını boşaltıp gitmişti! Benfica'dan Jose Mourinho için akıl dolu madde: "Ali Koç neden yapmadı"

aziz-yildirim-gtuq.jpeg

Anderson Talisca'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir yıkım: Hakkında öyle bir karar çıktı ki...Anderson Talisca'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir yıkım: Hakkında öyle bir karar çıktı ki...

İşte o anlar;

Son Haberler
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Muğla ağaçsız kaldı
Muğla ağaçsız kaldı
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!