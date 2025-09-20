Fenerbahçe'nin kasasını boşaltıp gitmişti! Benfica'dan Jose Mourinho için akıl dolu madde: "Ali Koç neden yapmadı"

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Jose Mourinho, Bruno Lage'ı gönderen Benfica'nın başına geçti. Jose Mourinho, Benfica ile 2 yıllık sözleşmeye imza atarken kontrat detayları da ortaya çıktı.

JOSE MOURINHO İÇİN BENFICA'DAN ÖNLEM!

Benfica, Mourinho'nun mukavelesine özel bir fesih maddesi ekledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

Bu maddeyi duyan birçok Fenerbahçe taraftarı, sosyal medya üzerinden "Ali Koç neden bu maddeyi koydurmadı?" şeklinde paylaşım yaptı.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'DEN KAZANDIĞININ ÇOK DAHA AZINI KAZANACAK

Öte yandan Portekiz basını, Jose Mourinho'nun Benfica'dan alacağı yıllık ücreti de duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı, Portekiz devinden yıllık net 6 milyon euro ücret ve başarı bonusları kazanacak.

Jose Mourinho ilk A takım teknik direktörlüğünü de 2000 yılında Benfica'nın başında yapmıştı.

