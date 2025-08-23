Fenerbahçe ligde ilk 3 puanının peşinde! 2 eksik var

Fenerbahçe, Süper Lig'de taraftarı önündeki ilk maçına Kocaeli karşısında çıkacak. Sarı-Lacivertliler’de, Göztepe mücadelesinde kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde cezalı durumda. Yerine Yusuf’un oynaması bekleniyor.

Aynı karşılaşmada kasığından sakatlanan Cenk Tosun da oynayamayacak. Yeni transfer Nene’nin ise ilk kez bu akşam forma giymesi bekleniyor.

