Transferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesi

Alexander Sörloth, Süper Lig devinin yeni golcüsü olmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid'den ayrılma kararı alan deneyimli forvet, kendisine yeni bir kulüp arayışına girdi. İspanyol ekibiyle bağlarını koparan Alexander Sörloth, rotasını yeniden Süper Lig'e çevirdi.

ALEXANDER SORLOTH İÇİN BEKLENTİ 35 MİLYON EURO

Alexander Sörloth, Atletico yönetimine rest çekerken İspanyol ekibi de oyuncunun bonservisini belirledi. Buna göre Atletico, Norveçli golcüsü için 35 milyon euroluk bir gelir hedeflerken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe, Alexander Sörloth için harekete geçerken sezonun flaş transferi gerçekleşiyor.

ALEXANDER SORLOTH FENERBAHÇE'YE YAKIN

Alexander Sörloth'a Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgisi devam ederken, sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid'in 35 milyon euroluk bonservis talebini aşağıya çekmek için girişimlerde bulunuyor.

Bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde Fenerbahçe, Alexander Sörloth'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Alexander Sörloth için en ciddi aday konumunda. Tecrübeli forvetin sarı-lacivertlilerin teklifine olumlu yaklaştığı belirtilirken, transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği iddia edildi.

Atletico formasıyla 54 karşılaşmada görev alan Alexander Sörloth, takımına şimdiye kadar 24 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

