Nene'yi yakın tanıyan isimden olay yorum! "Fenerbahçe kelepir fiyata aldı"

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, hücum hattını Dorgeles Nene ile güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi için Avusturyalı gazeteci değerlendirmelerde bulundu. Philipp Kessier, Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene ile ilgili bilinmeyen yönlere değindi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ NENE İÇİN METHİYELER

Dorgeles Nene'nin özelliklerine değinen Philipp Kessier, "Nene, kale önünde son derece tehlikeli. Hızlı ve yetenekli bir oyuncu. Bire bir pozisyonlarda savunmacıları çalımlama becerisiyle etkileyici. Dinamik bir futbolcu. Patlayıcılığı ve hızıyla rakip savunmayı parçalamayı bilir" dedi.

Malili futbolcunun farklı bölgelerde görev alabildiğini vurgulayan Philipp Kessier, "Çeşitli pozisyonlarında oynayabilir. Çoğunlukla sol kanat oyuncusu olarak, ancak sağ kanatta veya ileri uçta da oynayabiliyor. Geçen sezon, kulüp için iyi geçmeyen bir sezonda Salzburg'un en tehlikeli ve gelecek için en potansiyelli oyuncusuydu. Fenerbahçe taraftarları çok mutlu olabilir" şeklinde konuştu.

Dorgeles Nene'nin baskıyla da başa çıkabileceğini belirten Philipp Kessier, "Benim görüşüme göre o harika bir oyuncu. Baskı ile de başa çıkabilir. Çünkü her yıl ligi kazanmaya alışkın Salzburg takımında oynadı. İki sezondur sorunlar yaşıyorlar, ancak Nene en iyi oyuncularından biriydi ve Salzburg'un uzun yıllardır en kötü kadrosunda birçok gol attı" ifadelerini kullandı.

"KELEPİR FİYATA ALDILAR"

Fenerbahçe'nin ödediği bonservisle ilgili Philipp Kessier şu sözleri dile getirdi:

"Bir yıl sonra geriye baktığımızda 18 milyon euronun bir kelepir fiyat olduğunu düşünebiliriz. Ama bekleyip görelim. Paris FC ve PSV Eindhoven'ın onun peşinde olduğunu duydum, ayrıca AS Roma ve Leverkusen de onu listelerine almışlardı."

