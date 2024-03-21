'Fenerbahçe ligden çekilmemeli'

Kaynak: Haber Merkezi
'Fenerbahçe ligden çekilmemeli'
Fenerbahçe Kulübü eski yöneticilerinden Mehmet Sadıkoğlu, Trabzon'daki olayların baş sorumlusunun Halil Umut Meler olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Kulübü eski yöneticilerinden Mehmet Sadıkoğlu, Fenerbahçe'nin ligden çekilmemesi gerektiğini söyledi.

Sadıkoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananları kimse tasvip edemez. Bu maça Halil Umut Meler’in atayan Federasyon ve MHK çıkan olayların tek sorumlusu ve suçlusudur. Olayların bu noktaya gelmesinin hakemin kötü yönetimidir. Hakem maçı tatil etseydi bu olaylar yaşanmayacaktı.

Bu kadar gergin bir ortamda saha içinde sevinç gösterisi taraftarın sahaya inmesine neden oldu. Fenerbahçe teknik ekibi ve idareciler bunu keşke izin vermeseydi.

Fenerbahçe ligden çekilmemeli. Ali Koç 6 senedir kulübün başında ve başarısızlığına kılıf arıyor. Genel kurul üyeleri buna izin vermemeli. Fenerbahçe’yi finansal açıdan bu karar çok zora sokar. Fenerbahçe SPK ya açık bir şirket. Borsada yatırımcılar büyük zarar görür.’’

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