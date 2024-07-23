Fenerbahçe Lugano karşısında. Mourinho'dan flaş karar. İşte ilk 11. Maçın kanalı belli oldu

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Fenerbahçe Lugano karşısında. Mourinho'dan flaş karar. İşte ilk 11. Maçın kanalı belli oldu

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı lacivertli takım deplasmanda Lugano karşısında. İşte ilk 11. Maçın kanalı belli oldu.

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile ilk resmi maçına bu akşam çıkacak.

Sarı lacivertli takım UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak

Thun Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek.

Karşılaşma Spor Smart ve D-Smart GO'dan naklen yayınlanacak.

LUGANO - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Fenerbahçe Teknik Direktöro Jose Mourinho'nun ilk resmi maçında sahaya süreceği ilk 11'in de kararını verdiği öğrenildi.

Takımların bu akşam sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor:

LUGANO: Saipi,Brault-Guillar, Mai, El Wafi, Valenzula, Belhaj Mahmoud, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda

FENERBAHÇE: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko.

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