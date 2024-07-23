Fenerbahçe Lugano karşısında. Mourinho'dan flaş karar. İşte ilk 11. Maçın kanalı belli oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile ilk resmi maçına bu akşam çıkacak.
Sarı lacivertli takım UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak
Thun Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek.
Karşılaşma Spor Smart ve D-Smart GO'dan naklen yayınlanacak.
LUGANO - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Fenerbahçe Teknik Direktöro Jose Mourinho'nun ilk resmi maçında sahaya süreceği ilk 11'in de kararını verdiği öğrenildi.
Takımların bu akşam sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor:
LUGANO: Saipi,Brault-Guillar, Mai, El Wafi, Valenzula, Belhaj Mahmoud, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda
FENERBAHÇE: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko.