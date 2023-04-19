Fenerbahçe maçı öncesi İstanbulspor'a büyük şok

Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan İstanbulspor, 24 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde sarı kart şoku yaşadı.

Fenerbahçe maçı öncesi İstanbulspor'a büyük şok

İstanbulspor'un Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede, sarı-siyahlı takımın formasını giyen 4 isim cezalı duruma düştü.
Kaleci David Jensen, sağ bek Demeaco Duhaney, orta saha oyuncuları Mahamadou Ba ile Onur Ergün gördükleri sarı kartların ardından Fenerbahçe maçında oynama şanslarını kaybettiler.
"KEŞKE OYNAYABİLSEYDİM"
Antalyaspor maçı sonrası açıklama yapan Mahamadou Ba "Fenerbahçe maçına kazanmaya gideceğiz. Keşke o maçta oynayabilseydim. Ama o maçtan sonra direk rakibimiz Giresunspor ile oynayacağız, o karşılaşmada elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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