Fenerbahçe masa tenisinde şampiyon

Fenerbahçe kadın masa tenisi takımı, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Fenerbahçe masa tenisinde şampiyon

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Bupiliç Süper Ligi 2023 sezonu, İstanbul’da yapılan 6. etap play-off final müsabakalarıyla sona erdi.

Gülpembe Özkaya, Özge Yılmaz, Zeynep Duran ve Parinaz Hajilou'dan oluşan Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, ligi zirvede bitirerek şampiyonluğunu ilan etti. Kulübün Erkek Masa Tenisi Takımı da sezonu 5. olarak tamamladı.

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