Fenerbahçe Nordsjaelland karşısında. İsmail Kartal'dan şaşırtan karar. İşte ilk 11'i

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'ndaki ilk maçta bu akşam Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'la karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak Fenerbahçe-Nordsjaelland maçın hakemi Macaristan'dan Gergo Bogar.

Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahaya süreceği ilk 11 için kararını verdi. Kartal'ın bazı yıldız oyuncularını yedek kulübesinde tutacağı öğrenildi.

Futbolcularının hem lig hem Avrupa hem de milli takımlarda forma giydiğini hatırlatan Kartal, "Oyuncularımız 3-4 günde bir maç oynuyor. Yarın bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. Her oyuncumuza güveniyoruz, her oyuncumuz çok değerli. Biz 10'da 10 da yapsak şampiyon da olsak herkesin bildiği bir iş yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bundan sonra neleri yapacağımızı iyi biliyorum. Türkiye Ligi'ni iyi tanıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Dışarıdan ne söylendiğine çok fazla itibar etmiyorum. Çok fazla dışarıdaki söylemleri dikkate almıyorum. Sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yaparak inşallah mutlu sona ulaşırız" dedi.

Sarı lacivertli takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Livakovic, Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Kent, Batshuayi.