Fenerbahçe Nordsjaelland karşısında. İsmail Kartal'dan şaşırtan karar. İşte ilk 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Nordsjaelland'ı konuk edecek. İsmail Kartal ilk 11'i belirledi.

Fenerbahçe Nordsjaelland karşısında. İsmail Kartal'dan şaşırtan karar. İşte ilk 11'i

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'ndaki ilk maçta bu akşam Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'la karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak Fenerbahçe-Nordsjaelland maçın hakemi Macaristan'dan Gergo Bogar.

Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahaya süreceği ilk 11 için kararını verdi. Kartal'ın bazı yıldız oyuncularını yedek kulübesinde tutacağı öğrenildi.

Futbolcularının hem lig hem Avrupa hem de milli takımlarda forma giydiğini hatırlatan Kartal, "Oyuncularımız 3-4 günde bir maç oynuyor. Yarın bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. Her oyuncumuza güveniyoruz, her oyuncumuz çok değerli. Biz 10'da 10 da yapsak şampiyon da olsak herkesin bildiği bir iş yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bundan sonra neleri yapacağımızı iyi biliyorum. Türkiye Ligi'ni iyi tanıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Dışarıdan ne söylendiğine çok fazla itibar etmiyorum. Çok fazla dışarıdaki söylemleri dikkate almıyorum. Sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yaparak inşallah mutlu sona ulaşırız" dedi.

Sarı lacivertli takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Livakovic, Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Kent, Batshuayi.

Öne Çıkanlar
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
Son Haberler
Balıkesir'de bir kilo uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Balıkesir'de bir kilo uyuşturucu ele geçirildi
Nazan Öncel ölümden kılpayı kurtuldu. Nerdeyse facia yaşanacaktı Magazin
Nazan Öncel ölümden kılpayı kurtuldu. Nerdeyse facia yaşanacaktı
Elon Musk'ın Türkiye'den talebini bakan gururla duyurdu Güncel
Elon Musk'ın Türkiye'den talebini bakan gururla duyurdu
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
İçişleri Bakanı'ndan zehir tacirlerine yönelik operasyon açıklaması Güncel
İçişleri Bakanı'ndan zehir tacirlerine yönelik operasyon açıklaması
Yanan araç patladı çığlık sesi yükseldi Güncel
Yanan araç patladı çığlık sesi yükseldi
Karabağ’da şehit olan polis ve askerlerin resimleri yayımlandı Dünya
Karabağ’da şehit olan polis ve askerlerin resimleri yayımlandı