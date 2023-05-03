Fenerbahçe Olympiakos'a son saniyede yenildi

Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Oliympiakos'a serinin üçüncü maçında mağlup oldu.

Fenerbahçe Olympiakos'a son saniyede yenildi

THY Euroleague çeyrek final 3. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Olympiakos'u konuk etti. Karşılaşmayı Olympiakos 72-71 kazandı

SERİDE ÖNE GEÇTİ
Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Yunan ekibi, son saniyede bulduğu sayı ile, temsilcimiz karşısında galibiyeti aldı ve seride 2-1 öne geçti.

DÖRDÜNCÜ MAÇ İKİ GÜN SONRA
Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi 79-68 kazanırken, ikinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1 yaptı. Yunan ekibi Olympiakos, serinin üçüncü maçında 72-71 galip geldi. Serinin dördüncü maçı da 5 Mayıs Cuma günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde yapılacak.

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