Fenerbahçe Olympiakos'a son saniyede yenildi

THY Euroleague çeyrek final 3. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Olympiakos'u konuk etti. Karşılaşmayı Olympiakos 72-71 kazandı
SERİDE ÖNE GEÇTİ
Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Yunan ekibi, son saniyede bulduğu sayı ile, temsilcimiz karşısında galibiyeti aldı ve seride 2-1 öne geçti.
DÖRDÜNCÜ MAÇ İKİ GÜN SONRA
Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi 79-68 kazanırken, ikinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1 yaptı. Yunan ekibi Olympiakos, serinin üçüncü maçında 72-71 galip geldi. Serinin dördüncü maçı da 5 Mayıs Cuma günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde yapılacak.