Fenerbahçe Opet şampiyon!

Misli.com Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i ağırladı. Fenerbahçe Opet, üç maçta da kazanarak seride 3-0'a getirdi ve ligde şampiyon oldu.

Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, karşılaşmayı 3-1 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve 5 sezon sonra şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar voleybolunda Fenerbahçe, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015 ve 2016-2017'nin ardından 6. kez kupayı müzesine götürdü.

Sultanlar Ligi'nin 16 şampiyonlukla en başarılı takımı konumunda bulunan Eczacıbaşı ise ikincilikle yetindi. Turuncu-beyazlı takım, ligde son şampiyonluğuna 2011-2012 sezonunda ulaşmıştı.