Fenerbahçe şampiyon oldu

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-19 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 41-40 geride gitti.
Maçın 3. çeyreğini 64-56 önde bitiren Fenerbahçe Göksel Çelik, karşılaşmayı 82-71 kazandı.
Fenerbahçe Göksel Çelik, elde ettiği bu galibiyetle seride durumu 2-1 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-lacivertli takım, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan etti.
Fenerbahçe Göksel Çelik'in teknik heyet ve oyuncuları, maç sonunda düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.
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