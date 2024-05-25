Fenerbahçe şampiyon oldu

Kaynak: AA
Fenerbahçe şampiyon oldu

Fenerbahçe Göksel Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Beşiktaş'ı 82-71 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve 2023-24 sezonunu şampiyon bitirdi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-19 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 41-40 geride gitti.

Maçın 3. çeyreğini 64-56 önde bitiren Fenerbahçe Göksel Çelik, karşılaşmayı 82-71 kazandı.

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Fenerbahçe Göksel Çelik, elde ettiği bu galibiyetle seride durumu 2-1 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertli takım, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe Göksel Çelik'in teknik heyet ve oyuncuları, maç sonunda düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.

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