Fenerbahçe Tadic Dzeko ortaklığıyla kazandı

Fenerbahçe geçen hafta Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçtan sonra şöyle yazmıştık.

"Mourinho 7 maç sonra ideal onbirine ulaştı gibi.

Süper Ligde bu onbirde çok fazla değişiklik yapacağını sanmıyorum"

Öyle de oldu. Fenerbahçe bu gece Alanyaspor karşısına Rize'de farklı kazanan on birle çıktı.

Ama Sarı Lacivertliler ilk yarı Rize'deki tempodan uzaktılar.

Çok yavaş oynadılar.

Gerçi Alanyaspor Fenerbahçe'ye adeta "gel üstüme, gol at" der gibi savunmasına çekilirken, Sarı Lacivertli ayaklar bunu değerlendiremedi ve hızlı hücum yapamadılar.

Bu da Alanyaspor'un savunmada çoğalmasına neden oldu.

Ayrıca sol kanatta Maximin'in çok top kaybetmesinin de bunda etkisi vardı.

Fenerbahçe ilk 45'te tek kale oynuyor gibi görünse de öyle aman aman bir pozisyon üretemedi.

Ama 42. dakikada Dzeko-Tadic ortaklığı beklenen golü getirdi. Dzeko'nun asistini, Tadic iyi değerlendirdi: 1-0

İlk yarıda bir de Maximin'in yan direkten dönen şutu vardı.

İkinci yarıda Mourinho çok top ezen Maximin'in yerine İrfan Can'ı oyuna aldı.

Bu değişiklik Fenerbahçe'nin hızlı hücuma çıkmasını sağladı.

Ardından goller arka arkaya geldi.

Önce 65'te Tadic ikiledi, iki dakika sonra Dzeko skoru 3-0'a getirdi.

Sonuçta Fenerbahçe yine farklı kazanarak, 3 puanı almayı başardı.

Ancak henüz yeterli tempoyu yapamıyor.

Rakibi boğamıyor.

Zaman zaman baskıyı artırınca gerçek gücü ortaya çıkıyor ve klas ayaklarıyla gollere kolay ulaşabiliyor.

Mourinho'nun bu soruna bir çözüm bulup, tempolu futbolu maçın geneline yayması gerekli.

Çünkü bu tempo Avrupa Ligi'ne yetmez.

Bu arada Fred yine çalışkandı.

Skora etkisi olmadı ama orta sahada iyi işler yaptı. Ayrıca sık sık savunmasına bile yardımcı oldu.

Fred gol atmasa da çok önemli bir yıldız.

Geçen hafta Rizespor maçında şunu da yazmıştık.

"Fred'in Fenerbahçe için ne kadar hayati bir futbolcu olduğunu bu gece bir kez daha gördük.

Fred varsa Fenerbahçe bir başka.

Fred oynayınca Fenerbahçe güzelleşiyor.

Hem orta sahası güçleniyor, hem de takımın ofansif yönü zenginleşiyor.

Ama Mourihno'nun elinde 2'nci bir Fred yok.

Brezilyalı'nın yokluğunda onun yerini kiminle dolduracak acaba.

Sanıyorum bu mevkiye bir transfer yakındır."

Yanılmamışız.

Bir hafta geçmeden Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ı transfer ederek bu sorunu çözdü.