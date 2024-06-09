Fenerbahçe taraftarı havalara uçtu. Hulusi Belgü'den transfer mesajı

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde bulunan Hulusi Belgü iddialı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’ye tekrardan hizmet edeceği için çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Belgü, “2’nci kez yönetim listesindeyim ama 25 sene önce girmiştim. Fenerbahçe’ye hizmet etmek hakikaten heyecan verici. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Fenerbahçe Beko’nun yarın Anadolu Efes ile oynayacağı Basketbol Süper Ligi final serisi 3’üncü maçına değinen Belgü, "Kupayı almayı çok arzu ederiz. İnşallah böyle kısa bir zamanda 1 günde kupa kaldırmak hoş olacak. İyi bir basketbol takımımız var. Önümüzdeki sene de EuroLeague’de çok daha iddialı bir takım olacağız. Bunun müjdesini verebilirim" ifadesini kullandı.

Belgü sözlerini şöyle tamamladı: “25 sene evvel amatör şubeler sorumlusuydum. Öyle tahmin ediyorum ki daha da iyisini sağlayacağız. Nasıl kadın EuroLeague’de şampiyon olduk, her yerde şampiyonluğu hedefleyeceğiz. Avrupa ve dünya Fenerbahçe’yi çok konuşacak.”