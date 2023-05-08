Fenerbahçe taraftarı psikologları zengin etti: Rıdvan Dilmen'in canlı yayın isyanı

Editör: Ufuk Cingöz

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'nin Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maç sonrası yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Dilmen, "Fenerbahçeliler uzun yıllardır ben de dahil olmak üzere kardiyologları, psikologları zengin ettik" derken şu ifadeleri kullandı: Sağlığımızı kaybettik. Golden sonra sanki şampiyonluk lazım olan takım Giresun, 1 puanı arayan Fenerbahçe gibiydi. Okyanusu geçti Fenerbahçe, derede boğuldu. Dereden kastım İstanbulspor, Ümraniyespor, Giresunspor.

"ZEMİNE Mİ GİRDİLER?"

Fenerbahçe'nin bugün kazandığı penaltı. Ondan önceki penaltı beklenen pozisyon da penaltı değil. İki karar da doğru ancak yine de ilk yarıda hakemin iyi maç yönettiğini düşünmüyorum. Takımın kalbi orta sahadır. Galatasaray, Beşiktaş orta sahayı çabuk geçen takımlar. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularını maç içinde göremiyorsunuz. 'Zemine mi girdi bu oyuncular?' diyorsunuz.