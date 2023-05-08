Fenerbahçe taraftarı psikologları zengin etti: Rıdvan Dilmen'in canlı yayın isyanı

Rıdvan Dilmen Giresun beraberliği sonrası, “Ben de dahil olmak üzere biz fenerbahçeliler olarak uzun yıllardır kardiyologları, psikologları zengin ettik, sağlığımızı kaybettik biz” dedi.

Fenerbahçe taraftarı psikologları zengin etti: Rıdvan Dilmen'in canlı yayın isyanı

Editör: Ufuk Cingöz

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'nin Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maç sonrası yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Dilmen, "Fenerbahçeliler uzun yıllardır ben de dahil olmak üzere kardiyologları, psikologları zengin ettik" derken şu ifadeleri kullandı: Sağlığımızı kaybettik. Golden sonra sanki şampiyonluk lazım olan takım Giresun, 1 puanı arayan Fenerbahçe gibiydi. Okyanusu geçti Fenerbahçe, derede boğuldu. Dereden kastım İstanbulspor, Ümraniyespor, Giresunspor.

"ZEMİNE Mİ GİRDİLER?"

Fenerbahçe'nin bugün kazandığı penaltı. Ondan önceki penaltı beklenen pozisyon da penaltı değil. İki karar da doğru ancak yine de ilk yarıda hakemin iyi maç yönettiğini düşünmüyorum. Takımın kalbi orta sahadır. Galatasaray, Beşiktaş orta sahayı çabuk geçen takımlar. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularını maç içinde göremiyorsunuz. 'Zemine mi girdi bu oyuncular?' diyorsunuz.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören Güncel
Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular Güncel
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek Dünya
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek
WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor Spor
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor
Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı Siyaset
Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku Magazin
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku