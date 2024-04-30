İsrail polisini bıçaklayan Türk Kudüs’te öldürüldü

Kaynak: Reuters
İsrail polisini bıçaklayan Türk Kudüs’te öldürüldü
Reuters haber ajansı, bir Türk vatandaşının Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladığını ve saldırı sonrasında Türk vatandaşının vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Türk vatandaşı olduğu ve saldırının ardından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

kapak-135908-1.jpg'TÜRK VATANDAŞININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU' İDDİASI

Kudüs’te İsrail polisini bıçaklayan Türk vatandaşının 34 yaşındaki Hasan Saklanan olduğu ileri sürüldü. Şahsın, Kudüs’e turist olarak gittiği belirtildi.

Saklanan'ın saldırının ardından polis tarafından olay yerinde vurularak öldürüldüğü ifade edilirken hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. İsrail basınında yer alan başka bir iddia ise, Saklanan’ın olay yerinde öldüğü yönünde.

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