İsrail polisini bıçaklayan Türk Kudüs’te öldürüldü

Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Türk vatandaşı olduğu ve saldırının ardından vurularak öldürüldüğü belirtildi.
'TÜRK VATANDAŞININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU' İDDİASI
Kudüs’te İsrail polisini bıçaklayan Türk vatandaşının 34 yaşındaki Hasan Saklanan olduğu ileri sürüldü. Şahsın, Kudüs’e turist olarak gittiği belirtildi.
Saklanan'ın saldırının ardından polis tarafından olay yerinde vurularak öldürüldüğü ifade edilirken hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. İsrail basınında yer alan başka bir iddia ise, Saklanan’ın olay yerinde öldüğü yönünde.
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