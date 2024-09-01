Fenerbahçe taraftarının arasına karışıp maç izledi. Amrabat'ı tribünde kimse tanıyamadı

Yaz transfer sezonunun kapanmasına artık sayılı gün kalırken Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe flaş bir transfere imza attı.

İMZAYI ATTI

Sarı-lacivertliler son olarak Manchester United forması giyen Sofyan Amrabat’ı kadrosuna kattı. Cuma günü düzenlenen tören ile Fenerbahçe’ye imza atan Faslı futbolcu ardından sarı-lacivertlilerin evinde Alanyaspor ile karşılaştığı mücadeleyi takip etti.

TARAFTARLARIN ARASINA KARIŞTI

Mücadeleyi locada izlemek yerine taraftarların arasına karışan Amrabat kale arkasındaki binlerce Fenerbahçe taraftarına eşlik etti.

KİMSE TANIMADI

Takımına destek olmak için stada gelen taraftarların Amrabat'ın yanından geçerken oyuncuyu tanımayıp yollarına devam etmesi gündem oldu.

​​​​​​​

3-0 GALİP AYRILDILAR

Sarı-lacivertliler taraftarlarının desteği ile karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 43 ve 65. Dakikalarda Dusan Tadic ve 67. Dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte ilk 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberliğe ulaşan Fenerbahçe topladığı 10 puan ile liderliğe oturdu.

Fenerbahçe Amrabat'ı resmen duyurdu

Amrabat'tan flaş Galatasaray açıklaması