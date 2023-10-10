Fenerbahçe TFF'ye savaş açtı: Sesimizi daha da yükselteceğiz

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kulüp başkanı Ali Koç'a verilen cezaya tepki gösterdi. Dündar "Başkanımızın öne sürdüğü kumpaslar devam ettikçe Fenerbahçe camiası sesini daha da yükseltecek, takımımıza tam destek verecek, Başkanımız ve yönetiminin etrafında kenetlenecektir" dedi.

Fenerbahçe TFF'ye savaş açtı: Sesimizi daha da yükselteceğiz

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkan Ali Koç'a verdiği cezaya tepki gösterdi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

-Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sözcü Tv'deki "Özel Röportaj" programımda yaptığı konuşmayı sportmenliğe aykırı bulmuş ve 45 gün hak mahrumiyeti ile 210 bin TL para cezası vermiş!.. Federasyonun, Başkanımız Ali Koç'un Kulübümüzü ve futbol takımımızı hedef alan kumpaslarla ilgili iddialarını soruşturmak yerine, kendisini cezalandırmasına şaşırdık mı? Elbette hayır! Ancak şu unutulmasın: Başkanımızın öne sürdüğü kumpaslar devam ettikçe Fenerbahçe camiası sesini daha da yükseltecek, takımımıza tam destek verecek, Başkanımız ve yönetiminin etrafında kenetlenecektir. Yaşasın bir ve bütün büyük Fenerbahçe...

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