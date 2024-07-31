Fenerbahçe tribünlerinde dört sürpriz isim

Fenerbahçe Kadıköy’de Lugano ile rövanş maçında karşı karşıya geldi. Dzeko ile Szymanski’nin golleriyle sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, Lille’e rakip oldu.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Faslı golcü Youssef En-Nesyri, karşılaşmayı tribünlerden takip etti.

4 SÜRPRİZ İSİM TRİBÜNLERDEN TAKİP ETTİ

İngiltere’de Manchester United’da forma giyen Fenerbahçe’nin eski Kalecisi Altay Bayındır, eski takımının maçını izleyenler arasındaydı.

Lugano ile oynanan Avrupa maçına siyasilerden de yoğun ilgi vardı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu da maçı tribünlerden takip etti.