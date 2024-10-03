Fenerbahçe Twente'yle karşılaşıyor. Hollanda'dan ilk gol sesi geldi

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Fenerbahçe Twente'yle karşılaşıyor. Hollanda'dan ilk gol sesi geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Twente ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip 28. dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente'yle karşılaşıyor.

Müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Müsabakada ilk düdük çaldı.

2' Vlap'ın ceza sahası içinden çektiği şutu Livakovic kontrol etti.

19' Ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Vlap'in şutu Livakovic'te kaldı.

23' En-Nesyri, Tadic'in pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faslı forvetin şutunu Unnerstall çıkardı.

24' DİREK! En-Nesyri'nin pozisyonunun hemen ardından bu kez Oosterwolde sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı sol bekin şutu üst direğe çarpıp auta gitti.

28' GOL! Steijn'in ortasına Vlap kafayı vurdu, yerden seken topu Becao çıkarmaya çalışsa da meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

31' Regeer ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu çekti, Livakovic soluna gelen topu çelmeyi başardı.

İlk yarı bitti.

Ayrıntılar geliyor...

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